SPD bereit zu »Sicherheitsgarantien«

Berlin. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch schließt eine militärische Beteiligung Deutschlands an sogenannten Sicherheitsgarantien für die Ukraine nicht aus. Augenblicklich seien die Dinge »noch viel zu abstrakt, dass man darüber entscheiden kann«, sagte Miersch am Donnerstag vor einer zweitägigen Klausur seiner Fraktion in Berlin. Er habe »in den letzten Monaten immer wieder gesagt, dass ich niemals ausschließe, dass eine deutsche Beteiligung bei der Absicherung stattfindet. Und es kommt aber immer wieder darauf an, wie die denn aussieht«, so Miersch. Man sei »generell« »zu einem Zweitschritt bereit«. (dpa/jW)