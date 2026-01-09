Brandenburg: BSW-Minister verlassen Partei

Potsdam. Nach dem Bruch der SPD/BSW-Koalition in Brandenburg treten auch Verkehrsminister Detlef Tabbert und Gesundheitsministerin Britta Müller aus dem BSW aus. Das teilten sie in einer Erklärung mit, die dpa am Donnerstag vorlag. Demnach wollen Tabbert und Müller mit ihrem Schritt die Handlungsfähigkeit der Regierung sichern und die BSW-internen Konflikte hinter sich lassen. Sie erklärten, ihre Mitgliedschaft im BSW zu beenden, »um ihre Arbeit als Minister weiterhin mit voller Konzentration auf die Belange der Brandenburgerinnen und Brandenburger ausüben zu können«. Damit haben alle drei Brandenburger BSW-Minister die Partei verlassen. (dpa/jW)