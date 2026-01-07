Gegründet 1947 Mittwoch, 7. Januar 2026, Nr. 5
Lebensmittelpreise mit »politischer Sprengkraft«

Berlin. Der Anstieg der Lebensmittelpreise belastet die Haushalte, Verbraucherschützer warnen deshalb bereits vor »politischer Sprengkraft«. Mit 68 Prozent gab die große Mehrheit in einer Befragung der Verbraucherzentralen an, vor allem diese Preissteigerungen zu spüren. Mit deutlichem Abstand (16 Prozent) folgte die Erhöhung der Energiekosten. Die Vorständin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (VZBV), Ramona Pop, warnte am Dienstag in Berlin die Politik, das Thema nicht zu unterschätzen. 37 Prozent gaben an, sich bezüglich der Lebenshaltungskosten »eher große Sorgen« zu machen, 21 Prozent machten sich »sehr große Sorgen«. (AFP/jW)

