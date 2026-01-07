Lebensmittelpreise mit »politischer Sprengkraft«
Berlin. Der Anstieg der Lebensmittelpreise belastet die Haushalte, Verbraucherschützer warnen deshalb bereits vor »politischer Sprengkraft«. Mit 68 Prozent gab die große Mehrheit in einer Befragung der Verbraucherzentralen an, vor allem diese Preissteigerungen zu spüren. Mit deutlichem Abstand (16 Prozent) folgte die Erhöhung der Energiekosten. Die Vorständin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (VZBV), Ramona Pop, warnte am Dienstag in Berlin die Politik, das Thema nicht zu unterschätzen. 37 Prozent gaben an, sich bezüglich der Lebenshaltungskosten »eher große Sorgen« zu machen, 21 Prozent machten sich »sehr große Sorgen«. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Woidke macht Schlussvom 07.01.2026
-
Das »Wir« der Herrschendenvom 07.01.2026
-
Patienten versorgen ohne Profitinteressevom 07.01.2026
-
Voller Ambition ins Ausland abdampfenvom 07.01.2026