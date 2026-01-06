Gegründet 1947 Dienstag, 6. Januar 2026, Nr. 4
Aus: Ausgabe vom 06.01.2026, Seite 6 / Ausland

Iran: Justiz warnt Demonstranten

Teheran. Rund eine Woche nach Ausbruch der Proteste im Iran hat die Justiz des Landes ein hartes Durchgreifen angekündigt. »Wenn in früheren Phasen Nachsicht gewährt wurde, wird es fortan kein Entgegenkommen mehr geben«, sagte Justizchef ­Gholam-Hussein ­Mohseni-Edschehi laut dpa am Montag. Als Grund für den Kurswechsel verwies er darauf, dass die durch die schlechte Wirtschaftslage und Boykottmaßnahmen gegen Iran ausgelösten Proteste ausdrücklich von Israel und den USA unterstützt würden. (dpa/jW)

