Ukraine: Chef von Geheimdienst soll gehen
Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij will den Chef des Inlandsgeheimdienstes SBU, Wassil Maljuk, ersetzen. Dies sei Teil einer umfassenderen Regierungsumbildung, bei der auch der Stabschef des Präsidenten ausgetauscht wurde, erklärt Selenskij am Montag auf X. Er habe Maljuk gebeten, sich statt dessen stärker auf Kampfeinsätze zu konzentrieren. Maljuk hatte die Leitung des SBU 2023 übernommen. Unter seiner Führung hat der Dienst unter anderem Angriffe auf die russische Krim-Brücke und auf Stützpunkte strategischer Bomber in Russland durchgeführt. (Reuters/jW)
