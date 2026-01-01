Veranstaltungen
»Hände weg von Venezuela«. Kundgebung. Montag, 5.1., 17.30 Uhr. Ort: Lifesaver-Brunnen, Königstraße, Duisburg. Veranstalter: Internationales Bündnis
»Hände weg von Venezuela«. Kundgebung. Montag, 5.1., 17.30 Uhr. Ort: Angerdreick, Erfurt. Veranstalter: Erfurter Friedensbündnis
»Hände weg von Venezuela! Nein zum völkerrechtswidrigen Angriff der USA!« Kundgebung. Montag, 5.1., 18 Uhr. Ort: Luisenplatz, Darmstadt. Veranstalter: Darmstädter Friedensbündnis
»Kriegsgefahr, Militarisierung und die Aufgaben der Kommunisten«. Vortrag mit Diskussion. Es spricht Björn Blach. Dienstag, 6.1., 14 Uhr. Ort: Clara-Zetkin-Haus,
Gorch-Fock-Straße 26, Stuttgart. Veranstalter: DKP Baden-Württemberg
»Widerstand in Recht und Literatur«. Ein Gespräch mit dem Rechtswissenschaftler und Philosophen Tim Wihl und dem Literaten und Philosophen Mesut Bayraktar. Mittwoch, 7.1., 19. Uhr. Ort und Veranstalter: Helle Panke, Kopenhagener Straße 9, Berlin
