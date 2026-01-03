»Ihr viertes Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist eine Ausgeburt der Hölle. Ich bin es leid, die Verbrechen der Herrschenden aufzuzählen, sie werden sich selbst richten. Prost!« Udo erhebt sein Glas. Er hat darauf bestanden, dass wir dieses Jahr »Silvester feiern«. Gähnend sitzen wir vor unseren Gläsern, ein jahreszeitlich bedingtes Fitnesstief infolge von Kälte, Dunkelheit und Keimattacken lässt heute kein anderes Aufgedrehtsein zu als das des Heizungsventils, dieses dafür aber auf Höchststufe. Damit unser Dackel nicht feuerwerkstraumatisiert wird, hören wir Beethovens Neunte so laut, wie es geht – FREUDE!!! –, und für die Kremlpropaganda haben wir uns lustige Hütchen in Zwiebelturmoptik aufgesetzt. »Man muss die Feste feiern, wie sie knallen, Mädels, ich geh’ dann mal«, erklärt Udo und verlässt uns mit einer Dreiertüte Kanonenschläge sowie einem 15teiligen Raketensortiment. Sein Kumpel Martin aus NVA-Zeiten hat eine Abschussrampe.

»97 Prozent aller Böllerverletzten sind männlich«, meint Doris trocken. »Ja, doof zu sein bedarf es wenig«, ergänzt Rossi. Nun ruhen die Blicke der Freundinnen auf mir. »Ich ähm, ja also, herzlich willkommen in der Abteilung für Hand-, Replantations- und Mikrochirurgie. Wir empfehlen als Alternative zu Mörderböllern Knallerbsen, Goldregen und Drehrumbum. Wenn ich das mal verteilen darf … Leiden tut höchstens das Parkett, aber man kann die Dinger natürlich oder sollte sie sogar besser draußen …« – »Neiiin! Nicht draußen!«, protestieren die Frauen einstimmig, und für Doris, unsere Spa-Bevöllmächtigte, die die letzten vier Wochen fast ausschließlich im heißen Wannenbad verbracht hat, darf es klirrende Kälte sowieso nur in Cocktailgläsern geben, heute in Gestalt eines

Frosty Winter Kiss

Für ein Glas brauchen wir 50 ml Wodka, 25 ml Limettensaft (frisch gepresst), 15 ml Triple Sec (Orangenlikör), viele große, klare Eiswürfel, Zucker und etwas Limettensaft für den Glasrand. Das Glas vorbereiten: Den Rand eines Tumblers mit Limettensaft befeuchten und dann in Zucker tauchen, bis der Rand mit den Zuckerkristallen bedeckt ist. Den Cocktail mixen: Wodka, Limettensaft, Zuckersirup und Triple Sec in einen Shaker mit viel Eis geben. Kräftig schütteln, bis alles gut gekühlt ist. Den Tumbler mit frischen Eiswürfeln füllen und den Cocktail durch ein Sieb hineingeben. Als Garnitur eine Limettenscheibe oder einen kleinen Zweig Rosmarin auf den Rand setzen.

Vitaminreich und ohne Alkohol: Tropenfrost

Zutaten: 60 ml frischer Ananassaft, 30 ml frisch gepresster Limettensaft, 20 ml Zuckersirup oder Agavendicksaft, 80 ml Mineralwasser mit Kohlensäure, viele Eiswürfel (große, klare), Zucker gemischt mit fein geriebener Kokosnuss für den Glasrand. Den Glasrand in Limettensaft tauchen und diesen dann in eine Mischung aus Zucker und fein geriebener Kokosnuss drücken. Ananassaft, Limettensaft und Zuckersirup in einen Shaker oder ein großes Glas geben und gut verrühren. Glas mit vielen Eiswürfeln füllen, die Mischung hineingießen und mit kaltem Mineralwasser auffüllen. Garnitur: eine kleine Ananasscheibe auf den Glasrand stecken.