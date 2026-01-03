Jemen: Wieder Angriffe im Süden des Landes

Sanaa. Im Jemen haben saudische Kampfjets am Freitag Stellungen des Südlichen Übergangsrats (STC) angegriffen, wie ein STC-Sprecher gegenüber dpa angab. Sieben Menschen seien dabei getötet oder verwundet worden, hieß es. Der Gouverneur der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung in Hadramaut hatte zuvor erklärt, es laufe eine »friedliche Operation« zur Rückeroberung militärischer Stellungen des STC. (dpa/jW)