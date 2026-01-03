Gegründet 1947 Sa. / So., 03. / 4. Januar 2026, Nr. 2
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 03.01.2026, Seite 6 / Ausland

Jemen: Wieder Angriffe im Süden des Landes

Sanaa. Im Jemen haben saudische Kampfjets am Freitag Stellungen des Südlichen Übergangsrats (STC) angegriffen, wie ein STC-Sprecher gegenüber dpa angab. Sieben Menschen seien dabei getötet oder verwundet worden, hieß es. Der Gouverneur der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung in Hadramaut hatte zuvor erklärt, es laufe eine »friedliche Operation« zur Rückeroberung militärischer Stellungen des STC. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.