Aus: Ausgabe vom 03.01.2026, Seite 6 / Ausland
Jemen: Wieder Angriffe im Süden des Landes
Sanaa. Im Jemen haben saudische Kampfjets am Freitag Stellungen des Südlichen Übergangsrats (STC) angegriffen, wie ein STC-Sprecher gegenüber dpa angab. Sieben Menschen seien dabei getötet oder verwundet worden, hieß es. Der Gouverneur der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung in Hadramaut hatte zuvor erklärt, es laufe eine »friedliche Operation« zur Rückeroberung militärischer Stellungen des STC. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
