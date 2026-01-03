Aus: Ausgabe vom 03.01.2026, Seite 6 / Ausland
Ukraine: Präsidialamt hat neuen Leiter
Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat am Freitag Geheimdienstchef Kirilo Budanow die Leitung des Präsidialamts übertragen. Budanow wird damit Nachfolger von Andrij Jermak, einem engen Vertrauten Selenskijs, der nach Korruptionsermittlungen zurückgetreten war. Die Ukraine wird seit Wochen von einem Schmiergeldskandal erschüttert, der bis in die Staatsführung reicht. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Was sind die Gründe für diese Niederlage?vom 03.01.2026
-
Lösung für Palästina?vom 03.01.2026
-
Kuba feiert Revolutionvom 03.01.2026
-
Gefährliches PR-Bombardementvom 03.01.2026