Aus: Ausgabe vom 03.01.2026, Seite 6 / Ausland

Ukraine: Präsidialamt hat neuen Leiter

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat am Freitag Geheimdienstchef Kirilo Budanow die Leitung des Präsidialamts übertragen. Budanow wird damit Nachfolger von Andrij Jermak, einem engen Vertrauten Selenskijs, der nach Korruptionsermittlungen zurückgetreten war. Die Ukraine wird seit Wochen von einem Schmiergeldskandal erschüttert, der bis in die Staatsführung reicht. (dpa/jW)

