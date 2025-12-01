Nachschlag: Im Steingarten
Gabor Steingart ist Süßwasserkapitän auf der »Pioneer One«, die irgendwo zwischen Stresow und Spindlersfeld auf der Spree herumschippert. Und falls er mal gerade nicht auf der Brücke steht, schreibt er Bücher. Sein neuestes heißt »Systemversagen. Aufstieg und Fall einer großartigen Wirtschaftsnation« und handelt, Sie ahnen es, von der Bundesrepublik. Niedergang scheint immer zu sein, das Thema variiert er seit Jahren. Jetzt redet er im Radio, spricht Sätze von ungeahnter Schönheit. Frage zur Lage: »Ist da Mentalität, ist da Wirtschaftskultur möglicherweise ein Problem?« Antwort: »Ich glaub’, ja.« Wie jetzt genau? »Das Ambitionslevel im Land ist zu gering, um da wieder rauszukommen (…), das Ambitionsniveau ist zu gemütlich.« So, so. Das Bildungssystem? Veraltet. »Deshalb haben wir viele erleuchtete Taxifahrer, viele Geisteswissenschaftler. Dieses Land hat keinen Plan für Maschinenbau, für Chemie und für diese ganzen Fächer. (…) China fehlt nix, die haben ’n Plan.« Ihre Diagnose, Herr Doktor Steingart? Deutschland hat Systemversagen. Nicht kurativ. (brat)
