Urteil gegen Berliner Exsenatorin rechtskräftig
Karlsruhe. Die in einem Korruptionsprozess gegen die frühere Berliner Arbeits- und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) verhängte Strafe von eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe wies die eingelegte Revision laut Mitteilung vom Dienstag zurück. Kalayci war im April wegen Bestechlichkeit verurteilt worden. Sie soll der mit der Planung ihrer Hochzeit betrauten Agentur später einen lukrativen Auftrag aus der von ihr geleiteten Gesundheitsverwaltung verschafft haben. (AFP/jW)
