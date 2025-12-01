Gegründet 1947 Mittwoch, 31. Dezember 2025, Nr. 303
Aus: Ausgabe vom 31.12.2025, Seite 4 / Inland

CSU-Politiker für europäische Atomwaffen

Berlin. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann dringt darauf, dass Deutschland das Projekt eines sogenannten nuklearen Schutzschirms für Europa zusammen mit den Atommächten Frankreich und Großbritannien vorantreibt. »Wir erleben ja hin und wieder, wie leichtfertig auch gerade von russischer Seite das Thema Nuklearwaffen adressiert wird«, sagte der Vorsitzende der CSU-Bundestagsabgeordnetengruppe am Dienstag der dpa. Er verwies auf ein entsprechendes Angebot des französischen Präsidenten Emmanuel Macron von 2020. Macron war damit bei den deutschen Vorgängerregierungen auf wenig Resonanz gestoßen. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich dagegen zu Gesprächen bereit erklärt. (dpa/jW)

