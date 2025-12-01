REUTERS/Thomas Mukoya Haben bestimmt auch keine Smartphones: Modernisierungsverweigerer Streifenponys

Überraschende Post für die Redaktion! Emma Bomert, die Tochter des Anglisten Markus Bomert, der unveröffentlichte Texte von Ambrose Bierce gefunden haben wollte und seine, Bierce’, von ihm, Bomert, übersetzten Aphorismen in der jungen Welt veröffentlichte, ist auf der Suche nach ihrem, gleich ­Bierce 1914, 2024 spurlos verschwundenen Vater deutlich weitergekommen, wie sie mitteilt.

Diesen August hatte sie der Redaktion alle noch ungedruckten Bierce-»Übersetzungen« Bomerts anvertraut und angegeben, die Originale verbrannt zu haben, um jeden Zweifel an der Echtheit der Funde den Boden zu entziehen. Daraufhin hatte sie sich auf die Suche nach ihrem Vater begeben und monatelang nichts von sich hören lassen.

Um so überraschender ihr in Hongkong gestempelter Brief, in dem sie ihre Weiterreise in die USA ankündigt und um eine neue Veröffentlichung aus Bomerts Nachlass von Bierce bittet. Eine Internetbank für die dringend angemahnte üppige Geldüberweisung ist angegeben. Nachstehend veröffentlichen wir trotzdem einen weiteren Auszug aus Bomerts Nachlass von Bierce.

Abstand: Eine soziale Tugend, deren Wert die Menschen dadurch bestätigen, dass sie sie ignorieren.

Amnesie: Die Fähigkeit, sich nur an seine Erfolge erinnern zu können.

Begnadigung: Das Mittel der Wahl, wenn eine Strafe sich als sinnvoll erwiesen und den Staat gebessert hat.

Botschaften aus dem Jenseits: Rätselhafte Mitteilungen aus einer anderen, der normalen Seinsebene fremden Realität, zum Beispiel Mahnschrei­ben, Bußgeldbescheide und Gerichtsvorladungen.

Diebstahl: Umverteilung von oben nach unten. In umgekehrter Richtung spricht man von knappen Kassen, Reform, Börsensturz oder Wirtschaftskrise, doch gibt es keinen Grund zur Sorge: Solange etwas nach oben abgesaugt werden kann, ist unten noch etwas da.

Ehe: Beliebtes Motiv für Gattenmord.

Emission: Ausstoß von Wertpapieren; nicht zu verwechseln mit Emission: Ausstoß von Schadstoffen.

Feigling: Jemand, der den Mut hat, den Erwartungen seiner Umgebung zu trotzen. Tapfer verachtet er die Schande, zieht entschlossen Leine und geht nach Hause. Dort denkt er an den Krieg, draußen aber träumen die anderen – vom Frieden.

Fuß: Das Gaspedal des Beines.

Geld: Motiv, das hinter den meisten Verbrechen steht – den strafbaren und den legalen.

glauben: Zu Lebzeiten eine Vorleistung erbringen, um den Lohn einzuheimsen, sobald man tot ist.

Indoktrination: Die Propaganda eines feindlichen Gesellschaftssystems zum Zweck der Manipulation seiner Bürger. In einem freien Land gibt es dafür dank der freien Medien keinen freien Platz.

Krieg: Periode der Händel zwischen zwei Perioden des Handels. – »Ob«, schreibt der Politologe Klaus Jürgen Gantzel im »Kleinen Lexikon der Politik«, »eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen Kollektiven als Krieg (K) eingestuft wird oder nicht, bestimmen in der Praxis polit. Interessen, rechtl. Interpretationen und/oder ideologische Standpunkte, in der Wissenschaft hingegen Erkenntnisinteressen, fachliche Betrachungsweisen und Untersuchungsmethoden« – der Krieg selbst spielt dabei also keine große Rolle.

Leichnam: Jemand, der jetzt auch noch den Würmern schaden will.

Nationalsozialismus: Das Wir-Gefühl von damals. Der Mitmachtrend der 1930er Jahre. Dass die wenigsten den Nationalsozialismus als Tyrannei empfanden, ist begreiflich: Nazis wurden unter Hitler nicht unterdrückt.

Partner: Auch im Geschäftsleben jemand, der gefickt wird.

Pyramidenenergie: Legt man geschärfte Rasierklingen in einen pyramiden­förmigen Körper, so bleiben sie über Nacht scharf. Am anderen Morgen kann man sich mit ihnen rasieren.

Recht: In Anlehnung an Karl Kraus gesprochen: jene Krankheit, für deren Therapie sie sich hält.

Sehenswürdigkeit: Ort, wo Touristen besichtigt werden können.

Testament: Die letzte Gelegenheit, um aus sicherer Entfernung die Wahrheit zu sagen.

Unabhängigkeit: Die Fähigkeit, sich seine Ketten wegzudenken.

USA: God’s own country, dessen Wille geschehe, denn sein ist die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Seine Politik würde sehr viel weniger kritisiert, wenn das eigene Land die Weltmacht wäre.

Vertrauen: Vorbereitung auf ein böses Erwachen.

Zebra: Ein Tier, das die Erfindung des Farbfernsehens einfach ignoriert hat.