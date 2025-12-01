Nachschlag: Kakao ohne Kolonien?
Anders als palästinensische Olivenbauern müssen kleinbäuerliche Kakaoproduzenten nicht fürchten, dass ihre Lebensgrundlage von fanatischen Siedlerkolonisten zerstört wird. Vor Konkurrenz durch israelische Biolabore sollten sich die tropischen Zulieferer der Schokoladenindustrie dennoch in acht nehmen. Die Ambition: Kakaopulver aus der Petrischale im industriellen Maßstab zu produzieren. An den Grundlagen forscht das Team um Tal Govrin, Gründerin von Kokomodo, und den Biochemiker Dario Breitel. Das am Sonnabend von Arte gezeigte kurze Erklärstück geht über die technische Begeisterung angesichts dieser alchemistischen Zauberlösung nicht hinaus und nicht auf die Profitinteressen dahinter ein. Dabei wurde erst am 9. Dezember vermeldet, dass Geldgeber Alejandro Weinstein zum Chef des Verwaltungsrats der Pluri Inc. ernannt wurde. Die hatte sich wiederum im Januar für 4,5 Millionen US-Dollar einen 71-Prozent-Anteil an der Kokomodo Ltd. gesichert. (mb)
