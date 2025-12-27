Aus: Ausgabe vom 27.12.2025, Seite 6 / Ausland
Nigeria: USA greifen IS-Miliz an
Sokoto. Die US-Streitkräfte haben am Mittwoch Ziele der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) in Nigeria angegriffen und dabei mehrere mutmaßliche IS-Kämpfer getötet. US-Präsident Donald Trump sprach am Donnerstag auf seiner Onlineplattform »Truth Social« von »zahlreichen perfekten Angriffen« auf IS-Ziele in der nordwestlichen Provinz Sokoto. Die nigerianische Regierung unterstützte nach eigenen Angaben das US-Militär bei den Angriffen. (AFP/jW)
