Aus: Ausgabe vom 27.12.2025, Seite 4 / Inland

DRK erhält rund ein Fünftel weniger Spenden

Düsseldorf. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat 2025 einen Spendeneinbruch von rund zehn Millionen Euro verzeichnet, wie die Rheinische Post (Freitag) berichtete. Laut DRK-Präsident Hermann Gröhe werde man in diesem Jahr bei knapp unter 40 Millionen Euro liegen, 2024 habe das Spendenaufkommen noch rund 49 Millionen Euro betragen. Das entspricht einem Minus von rund 18 Prozent. (dpa/jW)

