Streit im BSW über Koalition in Erfurt

Erfurt. Im Thüringer BSW vertieft sich der Streit über die Koalition mit CDU und SPD. In einer Erklärung, die dpa am Mittwoch vorlag, kritisieren rund 80 Mitglieder eines neuen »Aktionskreises Grundwerte des BSW Thüringen« den eigenen Landesvorstand und werfen ihm mangelnde Selbstkritik vor. Sie beziehen sich auf Äußerungen des Landesvorsitzenden Gernot Süßmuth, der die Arbeit in der sogenannten Brombeerkoalition in Erfurt verteidigt und Konflikte im BSW für schlechte Umfragewerte verantwortlich gemacht hatte. Hintergrund ist die Kritik von Gründerin Sahra Wagenknecht am Landesvorstand. Der Vorwurf: In der Regierungsarbeit in Thüringen würden Positionen des BSW verwässert. Diese Linie vertritt auch der »Aktionskreis Grundwerte«. (dpa/jW)