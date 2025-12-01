Israel vertieft Bündnis mit Griechenland und Zypern

Tel Aviv. Israel vertieft seine Militärkooperation mit den Mittelmeernachbarn Zypern und Griechenland. Dies sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach einem Dreiergipfel mit seinem griechischen Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis und Zyperns Präsidenten Nikos Christodoulidis in Jerusalem. Netanjahu sprach von einer Koalition für maritime Sicherheit. Medienberichten zufolge wird auch die Schaffung einer gemeinsamen schnellen Eingreiftruppe mit insgesamt 2.500 Soldaten erwogen. Vorgesehen sind demnach 1.000 Soldaten aus Griechenland, 1.000 aus Israel und 500 aus Zypern. Zypern soll eine zentrale Rolle als Knotenpunkt für Einsatz und Unterstützung spielen. Der Besuch fällt in eine Phase zunehmender Spannungen zwischen der Türkei und Israel. Griechenland und Zypern gelten als Rivalen Ankaras. (dpa/jW)