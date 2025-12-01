Greta Thunberg bei Demo in London festgenommen
London. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ist laut Medienberichten am Dienstag in London auf einer Solidaritätskundgebung für die Organisation »Palestine Action« verhaftet worden. Die britische Regierung hatte die propalästinensische Gruppe im Juli als »terroristisch« verboten, nachdem bei einer ihrer Aktionen Flugzeuge der Luftwaffe beschädigt worden waren. Seitdem hat die Polizei bereits mehr als 2.000 Personen wegen ihrer Unterstützung von »Palestine Action« festgenommen. Mehrere inhaftierte Mitglieder befinden sich gegenwärtig in einem Hungerstreik, ihr Gesundheitszustand ist kritisch. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Ausland
