Tote nach Kämpfen mit Kurden in Aleppo

Damaskus. In der syrischen Stadt Aleppo sind am Montag bei Zusammenstößen zwischen den mehrheitlich kurdischen Demokratischen Kräften Syriens (SDF) und Regierungseinheiten mindestens drei Menschen zu Tode gekommen. Das syrische Innenministerium teilte mit, seine Einsatzkräfte seien an gemeinsamen Kontrollposten in den mehrheitlich kurdischen Stadtteilen Scheich Maksud und Aschrafija im Norden von Aleppo angegriffen worden. Die SDF wiederum machten »mit der Übergangsregierung verbündete Gruppen« für den Angriff verantwortlich. Am Abend riefen beide Seiten ihre Mitglieder auf, die Kämpfe einzustellen. In der Hauptstadt Damaskus trafen unterdessen am Montag der türkische Außenminister Hakan Fidan, der türkische Verteidigungsminister Yaşar Güler und Geheimdienstchef İbrahim Kalın mit dem syrischen Übergangspräsidenten Ahmed Al-Scharaa zusammen. (AFP/jW)