Estland beginnt mit Bunkerbau an Grenze zu Russland

Alexander Welscher/dpa Militarisierte Grenze: Blick auf die Grenzbrücke von der estnischen Stadt Narva nach Russland (15.12.2024)

Tallinn. In Estland haben die vorbereitenden Arbeiten für den Bau der ersten fünf Bunker begonnen, mit denen das baltische EU- und NATO-Land seine Grenze zu Russland sichern will. In den kommenden Monaten sollen 23 weitere Schutzräume eingerichtet werden, wie das Estnische Zentrum für Verteidigungsinvestitionen in Tallinn mitteilte. Insgesamt sollen bis Ende 2027 bis zu 600 Bunker im Nordosten und Südosten Estlands gebaut werden, die demnach in erster Linie dem Schutz von Soldaten vor direkten Treffern durch Artilleriegranaten dienen sollen. Auch soll bald mit dem Ausheben eines 3,4 Kilometer langen Panzergrabens begonnen werden, hieß es in der Mitteilung. Estland will ebenso wie seine Nachbarn Lettland und Litauen seine Grenzen zu Russland mit Verteidigungsanlagen und physischen Barrieren sichern. (dpa/jW)