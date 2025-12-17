Gegründet 1947 Mittwoch, 17. Dezember 2025, Nr. 293
Online Extra
16.12.2025, 18:36:19 / Ausland

Tödlicher Bootsunfall vor Griechenland

Migration_uebers_Mit_87259501.jpg
Jeremias Gonzalez/AP/dpa

Kairo/Athen. Im Mittelmeer sind vor den griechischen Inseln Menschen mit einem Boot tödlich verunglückt. 32 Menschen seien ums Leben gekommen oder würden noch vermisst, teilte die ägyptische Botschaft in Griechenland am Dienstag bei Facebook mit. Die meisten auf dem Boot seien junge Ägypter gewesen. Der Unfall habe sich südlich der griechischen Insel Kreta ereignet, teilte der ägyptische Botschafter Omar Amer mit. 14 der Todesopfer seien identifiziert und man stehe nun in Kontakt mit deren Angehörigen. (dpa/jW)

