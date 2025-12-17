Online Extra16.12.2025, 18:36:19 / Ausland
Tödlicher Bootsunfall vor Griechenland
Kairo/Athen. Im Mittelmeer sind vor den griechischen Inseln Menschen mit einem Boot tödlich verunglückt. 32 Menschen seien ums Leben gekommen oder würden noch vermisst, teilte die ägyptische Botschaft in Griechenland am Dienstag bei Facebook mit. Die meisten auf dem Boot seien junge Ägypter gewesen. Der Unfall habe sich südlich der griechischen Insel Kreta ereignet, teilte der ägyptische Botschafter Omar Amer mit. 14 der Todesopfer seien identifiziert und man stehe nun in Kontakt mit deren Angehörigen. (dpa/jW)
