Afghanistan: UNO warnt vor Hungersnot

Kabul. In Afghanistan sind diesen Winter laut dem UN-Welternährungsprogramm (WFP) mehr als 17 Millionen Menschen von Hunger bedroht – drei Millionen Menschen mehr als noch im Jahr zuvor. »Unsere Teams beobachten, dass Familien tagelang keine Mahlzeiten zu sich nehmen«, sagte WFP-Landesdirektor John Aylieff am Dienstag. »Die Zahl der Todesfälle bei Kindern steigt.« Die Situation »könnte sich in den kommenden Monaten noch weiter verschlimmern.« Afghanistan stehe ein harscher Winter bevor, während das Land gleichzeitig mit einer Wirtschaftskrise und den Folgen von Dürren und Erdbeben kämpfe. Zudem kehrten in diesem Jahr infolge von Massenabschiebungen aus den Nachbarländern Millionen Flüchtlinge nach Afghanistan zurück. Gleichzeitig werde die humanitäre Hilfe für das Land weiter zurückgefahren, hieß es vom WFP. (dpa/jW)