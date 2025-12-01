Gegründet 1947 Dienstag, 16. Dezember 2025, Nr. 292
Aus: Ausgabe vom 17.12.2025, Seite 6 / Ausland

DR Kongo: Miliz zieht aus eroberter Stadt ab

Kinshasa. Im Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo hat die von Ruanda unterstützte »M 23«-Miliz am Dienstag ihren Rückzug aus der erst vor wenigen Tagen eroberten Stadt Uvira verkündet. Die Miliz werde ihre Kämpfer auf Verlangen der USA »einseitig« aus der Stadt am Tanganjikasee zurückziehen. Der politische Anführer der »M 23«, Corneille Nangaa, forderte die »Garanten des Friedensprozesses« dazu auf, »geeignete Maßnahmen für die Verwaltung der Stadt« zu ergreifen, vor allem für die »Entmilitarisierung, den Schutz von Bevölkerung und Infrastruktur sowie die Überwachung des Waffenstillstands durch eine neutrale Kraft«. Die »M 23«-Kämpfer hatten Uvira am vergangenen Mittwoch erobert. (AFP/jW)

