Gegründet 1947 Dienstag, 16. Dezember 2025, Nr. 292
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 16.12.2025, Seite 6 / Ausland

Medienmogul Lai in Hongkong verurteilt

Hongkong. Der Medienunternehmer Jimmy Lai ist im Verfahren um Verstöße gegen das nationale Sicherheitsgesetz von einem Hongkonger Gericht in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Lai habe sich gezielt an Verschwörungen gegen die Regierung in Beijing und die Führung in Hongkong beteiligt. Er habe dabei als maßgebliche treibende Kraft gehandelt und die Plattformen seiner Zeitung Apple Daily bewusst dafür genutzt, urteilten die Richter. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.