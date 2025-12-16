Aus: Ausgabe vom 16.12.2025, Seite 6 / Ausland
Medienmogul Lai in Hongkong verurteilt
Hongkong. Der Medienunternehmer Jimmy Lai ist im Verfahren um Verstöße gegen das nationale Sicherheitsgesetz von einem Hongkonger Gericht in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Lai habe sich gezielt an Verschwörungen gegen die Regierung in Beijing und die Führung in Hongkong beteiligt. Er habe dabei als maßgebliche treibende Kraft gehandelt und die Plattformen seiner Zeitung Apple Daily bewusst dafür genutzt, urteilten die Richter. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
