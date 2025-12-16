Gegründet 1947 Dienstag, 16. Dezember 2025, Nr. 292
Aus: Ausgabe vom 16.12.2025, Seite 6 / Ausland

Tschechiens Kabinett unter Babiš vereidigt

Prag. In Tschechien hat die neue Regierung unter Ministerpräsident Andrej Babiš ihr Amt angetreten. Präsident Petr ­Pavel vereidigte am Montag die 15 Ministerinnen und Minister der Rechtsaußenkoalition. Babiš’ Partei ANO war Anfang Oktober als Siegerin aus der Parlamentswahl hervorgegangen. Sie bildet nun eine Koalition mit der Autofahrerpartei und der migrationsfeindlichen SPD. Gemeinsam verfügen sie über 108 der insgesamt 200 Sitze im Parlament. (AFP/jW)

