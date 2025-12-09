Zwei weitere Palästinenser im Westjordanland getötet

Ilia Yefimovich/dpa Israelische Siedler bei einem Angriff auf ein palästinensisches Dorf im Westjordanland (Turmusaya, 26.6.2025)

Ramallah. Erneut haben israelische Soldaten im Westjordanland zwei Palästinenser erschossen. Nachdem mehrere Palästinenser während eines Armeeeinsatzes nahe der Stadt Assun Steine auf Autos geworfen hätten, hätten die Soldaten »mit Schüssen in Richtung der Terroristen geantwortet«, erklärte die israelische Armee am Sonntagabend. Dabei sei ein »Terrorist eliminiert« und ein weiterer »neutralisiert« worden. Am Montag verlautete aus israelischen Sicherheitskreisen, der zweite »Täter« sei seinen Verletzungen erlegen.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor zwei Jahren wurden im Westjordanland mehr als 1.000 Palästinenser von israelischen Soldaten oder Siedlern getötet, wie eine AFP-Zählung auf Basis von Daten der palästinensischen Gesundheitsbehörden ergab. Im selben Zeitraum wurden nach Behördenangaben mindestens 44 Israelis – Soldaten und Zivilisten – getötet. (AFP/jW)