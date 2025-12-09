Gegründet 1947 Dienstag, 9. Dezember 2025, Nr. 286
08.12.2025, 19:10:57 / Ausland

Zwei weitere Palästinenser im Westjordanland getötet

Nahostkonflikt_Westj_87833447.jpg
Ilia Yefimovich/dpa
Israelische Siedler bei einem Angriff auf ein palästinensisches Dorf im Westjordanland (Turmusaya, 26.6.2025)

Ramallah. Erneut haben israelische Soldaten im Westjordanland zwei Palästinenser erschossen. Nachdem mehrere Palästinenser während eines Armeeeinsatzes nahe der Stadt Assun Steine auf Autos geworfen hätten, hätten die Soldaten »mit Schüssen in Richtung der Terroristen geantwortet«, erklärte die israelische Armee am Sonntagabend. Dabei sei ein »Terrorist eliminiert« und ein weiterer »neutralisiert« worden. Am Montag verlautete aus israelischen Sicherheitskreisen, der zweite »Täter« sei seinen Verletzungen erlegen.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor zwei Jahren wurden im Westjordanland mehr als 1.000 Palästinenser von israelischen Soldaten oder Siedlern getötet, wie eine AFP-Zählung auf Basis von Daten der palästinensischen Gesundheitsbehörden ergab. Im selben Zeitraum wurden nach Behördenangaben mindestens 44 Israelis – Soldaten und Zivilisten – getötet. (AFP/jW)

