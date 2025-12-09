Côte d’Ivoire: Präsident Ouattara für vierte Amtszeit vereidigt

Sia Kambou/Pool Photo via AP Präsident Alassane Ouattara bei der Vereidigung im Präsidentenpalast in Abidjan (8.12.2025)

Abidjan. Der amtierende Präsident von Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, ist am Montag für eine vierte Amtszeit vereidigt worden. In einer Rede versprach der 83jährige anschließend, er wolle einen Generationswechsel einleiten. Ouattara hatte die Präsidentenwahl im Oktober mit fast 90 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen.

»Diese Amtszeit wird die eines Generationenübergangs: Es wird für mich und unsere Nation ein Akt der Verantwortung und politischen Reife«, sagte Ouattara im Präsidentenpalast in Abidjan. Er ist seit einer von Gewalt überschatteten, umstrittenen Wahl 2010 Staatsoberhaupt des westafrikanischen Landes. Seit seiner ersten Wahl habe sich das Land »tief gewandelt«, sagte er. »Wir haben die Autorität des Staates wiederhergestellt, den Frieden konsolidiert, den nationalen Zusammenhalt und unsere Institutionen gestärkt«, sagte Ouattara. Zudem habe seine Regierung die Sicherheit im Land sichergestellt.

Die Beteiligung an der Präsidentenwahl war mit 50 Prozent vergleichsweise niedrig gewesen. Ouattaras stärkste Konkurrenten, sein Vorgänger Laurent Gbagbo und der ehemalige Chef der Schweizer Bank Credit Suisse, Tidjane Thiam, waren von der Wahl ausgeschlossen worden.

Gbagbo hatte 2010 nach zehn Jahren an der Macht seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl nicht anerkannt und eine Übertragung der Amtsgeschäfte an den Wahlsieger und bis heute amtierenden Ouattara verweigert. Bei Unruhen nach der Wahl wurden mehr als 3.000 Menschen getötet. Gbagbo wurde schließlich aus dem Amt vertrieben, festgenommen und an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) ausgeliefert. Der Gerichtshof sprach den Ex-Präsidenten 2019 frei und bestätigte die Entscheidung 2021. Gbagbo kehrte daraufhin in sein Land zurück. (AFP/jW)