08.12.2025, 18:39:00 / Ausland

Trump plant Agrarhilfen von zwölf Milliarden Dollar

Mark Schiefelbein/AP/dpa
Die US-Sojabauern spüren die Folgen von Trumps Zollkrieg (Washington, 2.4.2025)

Washington. US-Präsident Donald Trump will nach Angaben des Weißen Hauses noch am Montag Agrarhilfen im Umfang von zwölf Milliarden Dollar (gut zehn Milliarden Euro) verkünden. Anlass ist ein Runder Tisch mit Vertretern der Landwirtschaft und der US-Regierung in Washington. Der Großteil des Geldes soll laut Medienberichten als Einmalzahlung an die Bauern fließen.

Der Hintergrund für die Hilfen sind die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Beijing hatte auf Trumps Importzölle unter anderem mit Aufschlägen auf Sojabohnen reagiert. Die Sojafarmer in den USA, neben Brasilien eines der wichtigsten Produktionsländer von Sojabohnen, wurden davon hart getroffen. Gut 54 Prozent ihrer Exporte gehen nach China. Trump hatte Ende Oktober verkündet, China werde im Rahmen einer vorläufigen Einigung im Zollstreit »riesige Mengen« US-Sojabohnen kaufen. Beijing bestätigte dies jedoch nicht. (AFP/jW)

