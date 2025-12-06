G7 erwägt Verbot von Schifffahrtsdienstleistungen für russische Ölexporte

AP/dpa Ein Öltanker im Hafen von Noworossijsk in Südrussland (11. Oktober)

Brüssel/London/Ottawa. Die G7 könnte Reuters-Informationen zufolge zur weiteren Kappung der Öleinnahmen Russlands ein vollständiges Verbot von Schifffahrtsdienstleistungen für russische Ölexporte beschließen. Dies könnte den 2022 eingeführten Preisdeckel für russisches Öl ersetzen, sagten sechs mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der Nachrichtenagentur. Das Verbot könnte Teil des nächsten Sanktionspakets der Europäischen Union werden, erläuterten drei Insider. Zwei der sechs Insider sagten, die EU wolle ein Verbot zusammen mit der Gruppe der sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7), zu denen neben Deutschland die USA, Frankreich, Italien, Kanada, Großbritannien und Japan gehören, breiter aufstellen. Die EU hat Importe von russischem Rohöl auf dem Seeweg verboten. Die G7 hat nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine eine Preisobergrenze für russisches Öl eingeführt. Russland exportiert mehr als ein Drittel seines Öls mit westlichen Tankern - hauptsächlich nach Indien und China. (Reuters/jW)