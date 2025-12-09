China investiert in »Grüne« Technik

Beijing. Chinas Unternehmen haben einer Studie zufolge im vergangenen Jahr rund 80 Milliarden US-Dollar in »grüne« Technologien im Ausland investiert, wie aus dem am Montag veröffentlichten Bericht der australischen Forschungsgruppe Climate Energy Finance (CEF) hervorgeht. »China hat einen Angebotsüberschuss bei ›grünen‹ Technologien wie Solarmodulen und Batterien, der auf ein strukturelles Missverhältnis von Angebot und Nachfrage zurückzuführen ist«, sagte Studienautorin Caroline Wang. »Deshalb braucht das Land ausländische Märkte.« (Reuters/jW)