Aus: Ausgabe vom 09.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Industrieproduktion im Oktober gestiegen

Wiesbaden. Die Industrieproduktion in Deutschland hat im Oktober zugelegt. Gegenüber September stieg sie um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Besonders ein Anstieg um 2,8 Prozent im gewichtigen Maschinenbau machte sich den Angaben nach im Oktober positiv bemerkbar. Auch die Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen stieg deutlich – um 3,9 Prozent. Negativ wirkte sich hingegen ein Produktionsrückgang um 1,3 Prozent in der Automobilindustrie aus. Im Dreimonatsvergleich blieb der Ausstoß im produzierenden Gewerbe mit minus 1,5 Prozent allerdings weiterhin rückläufig. (AFP/jW)

