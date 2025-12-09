Gegründet 1947 Dienstag, 9. Dezember 2025, Nr. 286
Aus: Ausgabe vom 09.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Ifo: US-Zölle schaden Süddeutschland

Berlin. Die hohen US-Zölle schaden einer Studie zufolge vor allem den Industriestandorten in Süddeutschland. Demnach wirken sich die Zölle von 15 Prozent auf EU-Waren regional sehr unterschiedlich auf die lokale Wirtschaft aus, wie aus der am Montag veröffentlichten Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht. »Das Nord-Süd-Gefälle ist deutlich«, sagte der Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden, Marcel Thum. Besonders stark betroffen sind Regionen mit hohem Industrieanteil. (Reuters/jW)

