Ifo: US-Zölle schaden Süddeutschland

Berlin. Die hohen US-Zölle schaden einer Studie zufolge vor allem den Industriestandorten in Süddeutschland. Demnach wirken sich die Zölle von 15 Prozent auf EU-Waren regional sehr unterschiedlich auf die lokale Wirtschaft aus, wie aus der am Montag veröffentlichten Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht. »Das Nord-Süd-Gefälle ist deutlich«, sagte der Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden, Marcel Thum. Besonders stark betroffen sind Regionen mit hohem Industrieanteil. (Reuters/jW)