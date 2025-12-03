Ehemalige EU-Chefdiplomatin Mogherini festgenommen

Sebastian Christoph Gollnow/dpa Die ehemalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, hier bei der »Europaeum Annual Lecture« an der FU Berlin (7.11.2025)

Brüssel/Brügge. Die frühere EU-Chefdiplomatin und italienische Außenministerin Federica Mogherini ist am Dienstag in Belgien unter Korruptionsverdacht festgenommen worden. Ermittler nahmen zudem auch den italienischen EU-Spitzenbeamten Stefano Sannino sowie eine weitere Person fest, wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf Justizkreise berichtete. Allen drei wird Betrug bei der Verwendung von EU-Geldern vorgeworfen. Nach Angaben der Europäischen Staatsanwaltschaft EPPO wurden am Vormittag Räume des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) in Brüssel sowie mehrere Gebäude des Europakollegs in Brügge durchsucht. Die ehemalige EU-Außenbeauftragte ist inzwischen Rektorin des Europakollegs, das als »Kaderschmiede« für EU-Beamte und Diplomaten gilt. EPPO bestätigte drei Festnahmen, wollte sich aber vorerst nicht zur Identität der Betroffenen äußern. Die Staatsanwaltschaft ermittelt demnach wegen des Verdachts der Vetternwirtschaft bei der Vergabe eines neunmonatigen Ausbildungsprogramms für künftige EU-Diplomaten. Laut EPPO hatte der Auswärtige Dienst der EU das Europakolleg nach einem Ausschreibungsverfahren mit der Durchführung des Programms beauftragt. (dpa/jW)