Schwarzes Meer: Moskau warnt Ukraine nach Angriffen auf Schiffsverkehr

---/AP/dpa Ein Öltanker liegt im Hafen von Noworossijsk im Sheskharis-Komplex an der Schwarzmeerküste (11.10.2022)

Moskau. Nach mehreren ukrainischen Angriffen auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer hat der russische Präsident Wladimir Putin der Ukraine mit harten Reaktionen gedroht. »Wir weiten unsere Angriffe auf Hafenanlagen und Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen, aus«, kündigte der Kremlchef am Dienstag vor Journalisten in Moskau an. Als äußerste Maßnahme drohte er damit, die Ukraine vom Meer abzuschneiden. Putin bezeichnete die Angriffe in neutralen Gewässern als Piraterie. »Wenn sich das fortsetzt, dann ziehen wir Gegenmaßnahmen in Betracht gegen Schiffe aus Ländern, die der Ukraine bei diesen Akten der Piraterie helfen«, sagte Putin. In den vergangenen Tagen waren zwei Tanker im Schwarzen Meer mit Seedrohnen angegriffen worden. Am Dienstag erfolgte unweit der türkischen Küste eine weitere Attacke auf ein Schiff. Das ukrainische Außenministerium hat zumindest beim jüngsten Vorfall Russland eine Inszenierung vorgeworfen. (dpa/jW)