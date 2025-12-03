Moskau: Gespräche mit US-Unterhändlern haben begonnen
Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass am Dienstag in Moskau den US-Sondergesandten Steve Witkoff empfangen. An der Beratung über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs nimmt demnach auch der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump teil, Jared Kushner. Beide waren auch schon an Gesprächen zwischen einer ukrainischen und einer US-Delegation am Sonntag in Florida und zuvor bei Verhandlungen in Genf beteiligt. Während Witkoff bereits zum sechsten Mal für Gespräche mit Putin in Russland ist, ist es für Kushner die erste Verhandlung mit dem Kremlchef. Nach dem Treffen in Florida sprachen Washington und Kiew von Fortschritten. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Timothy Snyder im Wunderlandvom 03.12.2025
-
Korruption allerortenvom 03.12.2025
-
Israelische NGOs dokumentieren Genozidvom 03.12.2025
-
US-Kongress fordert Klarheitvom 03.12.2025
-
Moncada klagt anvom 03.12.2025