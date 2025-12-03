Moskau: Gespräche mit US-Unterhändlern haben begonnen

Alexander Kazakov/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP Präsidentenberater Juri Uschakow (l.) neben Jared Kushner, Schwiegersohn des US-Präsidenten (2. v. l.), Steve Witkoff (vorn. r.) und Sonderbeauftragter Kirill Dmitrijew hinter Witkoff (Moskau, 2.12.2025)

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass am Dienstag in Moskau den US-Sondergesandten Steve Witkoff empfangen. An der Beratung über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs nimmt demnach auch der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump teil, Jared Kushner. Beide waren auch schon an Gesprächen zwischen einer ukrainischen und einer US-Delegation am Sonntag in Florida und zuvor bei Verhandlungen in Genf beteiligt. Während Witkoff bereits zum sechsten Mal für Gespräche mit Putin in Russland ist, ist es für Kushner die erste Verhandlung mit dem Kremlchef. Nach dem Treffen in Florida sprachen Washington und Kiew von Fortschritten. (dpa/jW)