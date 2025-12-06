Innenminister uneinig bei Stadionkontrollen
Bremen. Die Innenministerkonferenz hat keine Beschlüsse zu personalisierten Tickets, flächendeckenden Ausweiskontrollen, Gesichtserkennung und KI-Überwachung in Fußballstadien gefasst. Zu den diskutierten Themen gehörte dagegen der Sachstandsbericht der Arbeitsgruppe »Fußball ohne Gewalt«, wie Teilnehmer laut dpa am Freitag berichteten. Im Dialog mit dem Deutschen Fußballbund und der Deutschen Fußballiga sei man vorangekommen, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote. Dazu gehöre eine bundesweit einheitliche Umsetzung von Stadionverboten, aber auch die Stärkung von Präventionsarbeit und Stadionallianzen. (dpa/jW)
