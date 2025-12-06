Gegründet 1947 Sa. / So., 06. / 7. Dezember 2025, Nr. 284
Aus: Ausgabe vom 06.12.2025, Seite 4 / Inland

Innenminister uneinig bei Stadionkontrollen

Bremen. Die Innenministerkonferenz hat keine Beschlüsse zu personalisierten Tickets, flächendeckenden Ausweiskontrollen, Gesichtserkennung und KI-Überwachung in Fußballstadien gefasst. Zu den diskutierten Themen gehörte dagegen der Sachstandsbericht der Arbeitsgruppe »Fußball ohne Gewalt«, wie Teilnehmer laut dpa am Freitag berichteten. Im Dialog mit dem Deutschen Fußballbund und der Deutschen Fußballiga sei man vorangekommen, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote. Dazu gehöre eine bundesweit einheitliche Umsetzung von Stadionverboten, aber auch die Stärkung von Präventionsarbeit und Stadionallianzen. (dpa/jW)

