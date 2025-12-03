Amt: LL-Demo kann wohl stattfinden

Berlin. Dem Bezirksamt Berlin-Lichtenberg zufolge kann die traditionelle Luxemburg-Liebknecht-Ehrung auch im Januar 2026 stattfinden. Nach Gesprächen zwischen dem Straßen- und Grünflächenamt und der Polizei habe letztere »am Ende doch reduzierteren Wegbreiten zugesagt, so dass eine innerhalb der kurzen Zeit umsetzbare Lösung gefunden werden konnte, die den polizeilichen Sicherheitsanforderungen für die geplante Demonstration gerecht wird«, sagte die zuständige Bezirksstadträtin Filiz Keküllüoğlu (Grüne) am Dienstag auf jW-Anfrage. Es müsse aber noch eine Firma gefunden werden, die kurzfristig die notwendigen Maßnahmen umsetzen kann. Die Genehmigung der jährlichen Gedenkdemonstration stand Berichten zufolge wegen einer Baustelle auf dem Weg zur Gedenkstätte der Sozialisten in Frage. (jW)