Kryptoplattform zur Geldwäsche abgeschaltet
Frankfurt am Main. Ermittler aus Deutschland und der Schweiz haben eine seit fast zehn Jahren aktive Internetplattform zur Geldwäsche mit Kryptowährungen abgeschaltet. Wie das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main am Montag mitteilten, handelte es sich um den sogenannten Bitcoinmixer cryptomixer.io. Die Plattform galt als ältester Onlinedienst seiner Art. Über ihn sollen Zahlungen in Milliardenhöhe abgewickelt worden sein, um kriminelle Geldflüsse zu verschleiern. Laut Ermittlern habe er sich »zu einem beliebten Geldwäscheservice für die Underground Economy« gemacht. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
