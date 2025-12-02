Aus: Ausgabe vom 02.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit
Steuervorteile durch Gewerkschaftsbeitrag
Berlin. Gewerkschaftsmitglieder sollen ihre Beiträge steuerlich künftig besser geltend machen können. Darauf haben sich nach dpa-Informationen Union und SPD geeinigt. Künftig sollen Mitgliedsbeiträge demnach zusätzlich zum sogenannten Arbeitnehmerpauschbetrag als Werbungskosten geltend gemacht werden können – so wirken sie sich stets steuermindernd aus. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Kapital & Arbeit
-
Warum machen Sie Aurubis dafür verantwortlich?vom 02.12.2025
-
Nein zur Erbschaftssteuervom 02.12.2025
-
Roadmap der Waldvernichtungvom 02.12.2025