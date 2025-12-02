Gegründet 1947 Dienstag, 2. Dezember 2025, Nr. 280
Aus: Ausgabe vom 02.12.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Steuervorteile durch Gewerkschaftsbeitrag

Berlin. Gewerkschaftsmitglieder sollen ihre Beiträge steuerlich künftig besser geltend machen können. Darauf haben sich nach dpa-Informationen Union und SPD geeinigt. Künftig sollen Mitgliedsbeiträge demnach zusätzlich zum sogenannten Arbeitnehmerpauschbetrag als Werbungskosten geltend gemacht werden können – so wirken sie sich stets steuermindernd aus. (dpa/jW)

