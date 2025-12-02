Jeder Sechste sorgt sich wegen KI um Job
Hamburg. Jeder sechste Beschäftigte in Deutschland glaubt laut einer repräsentativen Umfrage, dass der eigene Arbeitsplatz durch künstliche Intelligenz (KI) gefährdet ist. Das ergab eine Sonderauswertung des Xing-Arbeitsmarktreports 2025. 16 Prozent der Befragten haben demnach persönlich die Sorge, dass KI den eigenen Job wegnimmt. Einer im November veröffentlichten Studie zufolge könnte KI zudem für heftige Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt sorgen, die Gesamtzahl der Jobs bliebe aber stabil. Rund 1,6 Millionen Arbeitsplätze seien von dem Strukturwandel betroffen, heißt es in der Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, des Bundesinstituts für Berufsforschung und der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
