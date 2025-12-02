Gegründet 1947 Dienstag, 2. Dezember 2025, Nr. 280
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.12.2025, Seite 4 / Inland

Sanierungskonzept für Thyssen-Krupp Steel

Duisburg. Der größte deutsche Stahlkonzern Thyssen-Krupp Steel Europe hat sich mit der IG Metall auf einen Sanierungstarifvertrag geeinigt. Dabei gehe es um Details für einen Interessenausgleich, einen Sozialplan und weitere betriebliche Vereinbarungen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Bis Mitte 2030 sei die Finanzierung gesichert, der Weg zur Umsetzung des Konzepts nun frei. Dies sehe eine Reduzierung der Produktionskapazitäten auf ein Versandniveau von 8,7 bis neun Millionen Tonnen und den Abbau oder die Ausgliederung von rund 11.000 Stellen vor. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.