Hamburg. Stefan Ottlitz (49) verlässt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Nach acht Jahren in verantwortlichen Positionen – zuletzt als Kogeschäftsführer des Verlags – habe er sich entschieden, beruflich »einen neuen Impuls zu suchen«, teilte Der Spiegel mit. Thomas Hass leite das Unternehmen ab sofort als alleiniger Geschäftsführer und werde sein Führungsteam neu aufstellen. Bis Sommer 2026 soll Ottlitz noch in beratender Funktion im Haus sein. Wo er neue Impulse finden will, sagte Ottlitz zunächst nicht. (dpa/jW)