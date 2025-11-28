Gegründet 1947 Freitag, 28. November 2025, Nr. 277
Aus: Ausgabe vom 28.11.2025, Seite 14 / Medien

Kogeschäftsführer Ottlitz verlässt Spiegel

Hamburg. Stefan Ottlitz (49) verlässt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Nach acht Jahren in verantwortlichen Positionen – zuletzt als Kogeschäftsführer des Verlags – habe er sich entschieden, beruflich »einen neuen Impuls zu suchen«, teilte Der Spiegel mit. Thomas Hass leite das Unternehmen ab sofort als alleiniger Geschäftsführer und werde sein Führungsteam neu aufstellen. Bis Sommer 2026 soll Ottlitz noch in beratender Funktion im Haus sein. Wo er neue Impulse finden will, sagte Ottlitz zunächst nicht. (dpa/jW)

