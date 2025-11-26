Bremen: U-Ausschuss eingesetzt

Bremen. Ein Untersuchungsausschuss der Bremer Bürgerschaft soll sich mit den Frühpensionierungen von Staatsräten während der vergangenen zehn Jahre befassen. Das Gremium wurde auf Antrag der oppositionellen Fraktionen von CDU und FDP eingesetzt, wie die Bürgerschaft am Dienstag mitteilte. Wann die erste Sitzung stattfindet, steht demnach noch nicht fest. Nach einem Fall in ihrer Behörde war Umweltsenatorin Kathrin Moosdorf (Bündnis 90/Die Grünen) im Oktober zurückgetreten. Wegen eines zweiten Falls steht Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Die Linke) in der Kritik. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Anfangsverdachts der Untreue. Die Senatorinnen und ihre Parteien wiesen den Vorwurf zurück. (AFP/jW)