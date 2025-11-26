Rentendebatte beim »Arbeitgebertag«

Berlin. Am Dienstag fand in Berlin der »Deutsche Arbeitgebertag« statt, zu dem neben Kanzler Friedrich Merz (CDU) mehrere Minister geladen waren. Auf der von der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeber (BDA) ausgerichteten Konferenz ging es auch um die laufende Debatte über eine Rentenreform. Rainer Dulger, Präsident des Lobbyverbands, kritisierte das geplante Einfrieren des Rentenniveaus scharf. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) forderte eine Anhebung des Renteneintrittsalters. Auch solle die Frührente unattraktiver werden. Die SPD, vertreten durch Finanzminister Lars Klingbeil und Arbeitsministerin Bärbel Bas, drängte hingegen auf rasche Verabschiedung der Pläne. Beide Seiten verwiesen auf eine noch einzusetzende Kommission, die über weitere Maßnahmen entscheiden solle. (dpa/AFP/jW)