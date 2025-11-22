Medienbericht: Trump erwägt Kabinettsumbildung
Washington. US-Präsident Donald Trump erwägt einem Medienbericht zufolge eine Umbildung seines Kabinetts. Das Präsidialamt bereite sich auf mögliche Personalwechsel nach dem ersten Jahr der Amtszeit des Präsidenten vor, berichtete der US-Sender CNN am Freitag unter Berufung auf mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen. Das Weiße Haus reagierte auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters zunächst nicht.
CNN zufolge könnte das Heimatschutzministerium (Department of Homeland Security) einen neuen Chef bekommen. Auch das Energieressort unter der bisherigen Leitung von Chris Wright, einem ehemaligen Frackingmanager aus Colorado, könnte demnach betroffen sein. Regierungsvertreter betonten laut CNN, dass noch keine finalen Entscheidungen getroffen worden seien. Auch solle das Kabinett voraussichtlich bis Anfang kommenden Jahres unverändert bleiben. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Migration runter, Krise raufvom 22.11.2025
-
Canceln auf Teufel komm rausvom 22.11.2025
-
Indiens Rechte setzt auf Betrugvom 22.11.2025
-
Flug aus der Höllevom 22.11.2025