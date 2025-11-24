Gegründet 1947 Montag, 24. November 2025, Nr. 273
Aus: Ausgabe vom 24.11.2025, Seite 8 / Kapital & Arbeit

Big Pharma: Eli Lilly knackt Billionenmarke

Indianapolis. Als erster Pharmakonzern hat Eli Lilly am Freitag (Ortszeit) den Marktwert von einer Billion US-Dollar erreicht und rangiert dort neben Techgiganten wie Nvidia und Apple. Die rasanten Kursgewinne des US-Konzerns sind laut Reuters vor allem auf Lillys Vorreiterschaft auf dem weiterhin wachsenden Markt für medikamentöse Gewichtsreduktion zurückzuführen. Beim Absatz habe Lillys Wirkstoff Tirzepatid, der unter dem Namen Mounjaro zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und als Zepbound von Fettleibigkeit vermarktet wird, inzwischen Mercks konkurrierenden Wirkstoff Pembrolizumab und jenen des dänischen Pharmariesen Novo Nordisk überholt. Lillys Bewertung entspreche derzeit etwa dem 50fachen des für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinns. Schon im Oktober hatte der Konzern seine Jahresumsatzprognose um mehr als zwei Milliarden US-Dollar angehoben. (Reuters/jW)

