Neue Vorbereitungen der USA gegen Venezuela

Washington. Die USA bereiten Insidern zufolge eine neue Phase ihrer »Operationen« gegen Venezuela vor. Dies sagten vier US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters, wie diese am Sonnabend berichtete. Zwei der Insider erklärten demnach, verdeckte Operationen seien wahrscheinlich der erste Schritt. »Präsident Trump ist bereit, alle Machtmittel Amerikas einzusetzen«, äußerte ein hochrangiger Regierungsvertreter. Ob Trump bereits eine Entscheidung getroffen hat, war zunächst unklar. Das Pentagon verwies eine Anfrage an das Weiße Haus. Die CIA lehnte eine Stellungnahme ab. (Reuters/jW)