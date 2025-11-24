Gegründet 1947 Montag, 24. November 2025, Nr. 273
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 24.11.2025, Seite 6 / Ausland

Festnahmen vor Wahl in Kirgistan

Bischkek. In Kirgistan haben die Behörden vor der Parlamentswahl am 30. November eine Reihe von Oppositionellen und Journalisten festgenommen. Die Razzien seien Teil von Ermittlungen wegen Aufrufen zu Massenunruhen, teilten die Behörden am Sonnabend mit. Betroffen waren demnach mehrere Verbündete des früheren Präsidenten Almasbek Atambajew. Dessen Frau und Sohn wurden zum Verhör vorgeladen. Festgenommen wurden zudem mehrere ehemalige Abgeordnete, die als Verbündete des im spanischen Exil lebenden früheren Staatsoberhaupts gelten. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.