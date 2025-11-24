Festnahmen vor Wahl in Kirgistan
Bischkek. In Kirgistan haben die Behörden vor der Parlamentswahl am 30. November eine Reihe von Oppositionellen und Journalisten festgenommen. Die Razzien seien Teil von Ermittlungen wegen Aufrufen zu Massenunruhen, teilten die Behörden am Sonnabend mit. Betroffen waren demnach mehrere Verbündete des früheren Präsidenten Almasbek Atambajew. Dessen Frau und Sohn wurden zum Verhör vorgeladen. Festgenommen wurden zudem mehrere ehemalige Abgeordnete, die als Verbündete des im spanischen Exil lebenden früheren Staatsoberhaupts gelten. (Reuters/jW)
