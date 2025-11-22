USA: Nationalgarde muss Hauptstadt verlassen

Washington. Eine US-Bundesrichterin hat den von Präsident Donald Trump verfügten Einsatz der Nationalgarde in der Hauptstadt Washington für gesetzwidrig erklärt und am Donnerstag (Ortszeit) dessen Ende angeordnet. Gleichzeitig setzte sie die Anordnung aber für drei Wochen außer Vollzug, um Trump Zeit für eine Berufung zu geben. Dieser hatte die Nationalgarde unter dem Vorwand der Kriminalitätsbekämpfung in eine Reihe von Städten geschickt, die von den oppositionellen Demokraten regiert werden. (AFP/jW)